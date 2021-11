Merkel e noi

Il viaggio sta per finire. Abbiamo già parlato dei i momenti cruciali della vita e della carriera politica di Angela Merkel, compresa la sua reazione al crollo finanziario, alla crisi del debito sovrano greco e all'aumento dei flussi migratori in Europa.

In questa puntata discuteremo dell’impatto politico della partenza dell’ex Cancelliera sulla Germania e sull'Ue.

Gli ospiti presenti in questo episodio sono: Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea dal 2014 al 2019, in precedenza presidente dell'Eurogruppo e primo ministro lussemburghese in carica per più tempo; Alexis Tsipras, primo ministro della Grecia dal 2015 al 2019 e da allora leader dell'opposizione, e Florence Autret, giornalista e autrice di Angela Merkel. Une Allemande (presque) comme les autres.

