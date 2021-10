Merkel, l’austerità fatta persona?

In association with EuroPod .

Qual è stato i ruolo di Angela Merkel che ha dichiarato che "la Germania non può star bene se l'Europa non sta bene"? Qual è il peso della sua alleanza con l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy, contro personaggi come i premier greco George Papandreou e italiano Silvio Berlusconi.

Ormai sappiamo tutto della vita e della carriera politica di Angela Merkel. In questa puntata parleremo del periodo in cui l'Ue era sull'orlo di una nuova crisi a causa dell'instabilità della Grecia.

