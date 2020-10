In pratica, mentre gli Stati Uniti sembrano profondamente divisi su ogni questione, la maggioranza degli americani concorda sul fatto che il loro “grande” Paese è minacciato dal “fascismo” e che nelle prossime elezioni è in gioco la “democrazia”. Se l’onnipresenza del “fascismo” nel dibattito politico è abbastanza nuova, l’idea che le prossime elezioni possano determinare il destino della democrazia statunitense non lo è. Dall’“elezione rubata” del 2000 in poi, ogni Presidente è stato considerato illegittimo da una (sempre maggiore) percentuale del partito avversario, da George W. Bush a Donald Trump passando per Barack Obama. Anche se Joe Biden vincesse con una maggioranza schiacciante, come indica ora la maggior parte dei sondaggi, di certo non farà eccezione.

Affermare che le imminenti elezioni per la presidenza degli Stati Uniti sono “Le elezioni più importanti di tutti i tempi” è sì un’esagerazione, ma solo in parte. A posteriori, anche le elezioni del novembre 1932 nella Germania di Weimar furono molto importanti. Il 3 novembre prossimo c’è molto in ballo, e non soltanto per gli Usa. Perché? L’elettorato dell’unica superpotenza, sebbene in declino, quello americano non decide esclusivamente la politica interna degli Stati Uniti, ma influenza in modo significativo anche la politica globale, compresa quella europea. Di conseguenza, è importante che gli europei comprendano bene qual è la posta in gioco, in termini di politica interna degli Usa e di politica estera. Prima di ogni altra cosa, però, cerchiamo di capire che cosa stanno a indicare i numeri.

Le elezioni del 3 novembre 2020

Se è sempre azzardato scrivere un articolo a distanza di qualche settimana dalla sua pubblicazione,quando si scrive di sondaggi e del volubile clima politico negli Stati Uniti lo è ancora di più. Eppure, ci sono pochi dubbi: il candidato democratico Joe Biden vincerà il voto popolare. Anzi, è quasi certo che lo vincerà con un margine molto più ampio di quello di Hillary Clinton nel 2016. Spesso ci si dimentica che Clinton sconfisse Trump con un vantaggio del due per cento, conquistando quasi tre milioni di voti in più rispetto a lui. Tuttavia, a causa del sistema politico antidemocratico, il Collegio elettorale – che dà un peso sproporzionato all’America rurale – elesse Trump con una netta maggioranza.

Alcuni sondaggisti affermano che, per avere la possibilità di conquistare il Collegio elettorale, Biden dovrà vincere il voto popolare con un distacco di oltre cinque milioni di preferenze. Secondo quasi tutti i sondaggi, a metà ottobre questo non sembrava un problema. Da molte analisi, Biden risulta in testa rispetto a Trump con un distacco a due cifre in tutta la nazione. Tra questi sondaggi c’è il Rasmussen Poll, che tende a essere più compiacente nei confronti dei repubblicani e di conseguenza è spesso pubblicizzato da Fow News e dal presidente Trump.