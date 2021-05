Non chiedere cosa può fare l’Europa per te: dicci cosa puoi fare per lei

Il 5 maggio il Consiglio d'Europa, l'organizzazione più antica e rappresentativa dell'integrazione europea con 47 stati membri, celebra il suo 72esimo anniversario.

Nelle parole di Marija Pejčinović Burić, Segretario Generale del Consiglio d'Europa "è molto facile dare per scontati i nostri diritti fondamentali, ma è vitale ricordare che hanno trasformato il modo di vivere in Europa in un periodo di tempo molto breve". (Discorso alla Scuola Europea di Strasburgo, febbraio 2021).

Per capire quanto profonda sia stata la trasformazione delle società europee, basta guardare cosa è successo rispetto alla pena di morte. Quando è stato istituito il Consiglio d'Europa, solo una manciata di stati europei l'aveva abolita. Oggi l'Europa è quasi una zona libera dalla pena di morte, ad eccezione della Bielorussia (non membro del Consiglio d'Europa).

Oggi i protagonisti più importanti nella lotta per difendere l'Europa come spazio sicuro per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, non sono i governi nazionali o le istituzioni internazionali, ma i cittadini stessi.

Da un lato vediamo il potere di coloro spinti dalla paura e dalla rabbia o dal sentimento nazionale, dalla nostalgia e persino dall'odio verso una politica di esclusione. Dall'altra il coraggio di coloro che protestano contro la perdita di diritti, l'inclusione sociale o il restringimento dello spazio civico.

Tra queste mobilitazioni si trova una maggioranza relativamente silenziosa e passiva. Quanto è impotente la maggioranza silenziosa quando si tratta di influire su un cambiamento reale? Questa è una domanda che stiamo affrontando a New Europeans, mentre lavoriamo per costruire un movimento per i diritti civili di cittadini e non cittadini che vogliono dare il loro contributo al futuro dell'Europa.

La sfida per un'organizzazione paneuropea come New Europeans è che molte persone in Europa diranno "perché dovrei preoccuparmi, cosa hanno a che fare con me gli eventi in Polonia, Ungheria, Danimarca, Francia o Gran Bretagna? Questa è la nostra risposta: "Quando avranno qualcosa a che fare con te, sarà troppo tardi per farci qualcosa".

Oggi, New Europeans lancia la nostra nuova piattaforma di adesione invitando cittadini e non ad unirsi a noi in uno sforzo comune, a giocare la nostra parte come individui nel salvaguardare la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Europa.

Oltre al diritto alla vita, i diritti protetti dalla Convenzione Europea sui Diritti Umani, includono il diritto alla libertà e alla sicurezza, e la protezione della nostra privacy, il diritto ad essere giudicati in modo equo da un tribunale indipendente, la capacità di esprimersi liberamente, di organizzarsi in associazioni e di sperimentare la libertà di credo religioso.

Molti di questi diritti sono minacciati oggi in Europa, anche negli stati membri dell'UE. Nell'Ungheria di Orban la libertà di stampa è quasi scomparsa. Il governo polacco sta minando il sistema giudiziario, mentre in Gran Bretagna si stanno affrettando misure draconiane in parlamento per ridurre la libertà di associazione. In Francia e Danimarca le nuove leggi sulla sicurezza minacciano i diritti fondamentali.

Come questi esempi chiariscono, le minacce ai diritti umani in Europa oggi non sono le azioni di individui e attori non statali, ma piuttosto quelle dei governi - governi che smantellano lo stato di diritto, minano la democrazia, eliminano i diritti civili come il diritto alla libertà di espressione e di riunione ed erodono lo spazio civico.

Gli europei si sono riuniti dopo la guerra per costruire una nuova società in cui la guerra non sarebbe più stata possibile. L'Olocausto insegnò anche ai leader del dopoguerra che l'Europa doveva diventare uno spazio sicuro per i diritti umani. Oggi, mentre celebriamo i 72 anni del Consiglio d'Europa, dobbiamo anche ricordare che questo progetto nobile e necessario è ancora lontano dall'essere completato.

Non ci possono essere mezze misure quando si tratta di salvaguardare i diritti umani, né dovremmo accettare alcuna forma di regresso rispetto a ciò che è già stato raggiunto.

Le campagne per lo stato di diritto in Polonia, il futuro della democrazia in Ungheria, il diritto di protestare in Gran Bretagna o per le libertà civili in Francia e Danimarca non sono affari campanilistici che interessano solo i cittadini degli stati interessati. Ogni singola lotta è molto di più. Ognuna fa parte di una battaglia più ampia per l'anima dell'Europa, per la nostra identità europea.

Crediamo che il futuro dell'Europa come spazio sicuro per i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto dipenda soprattutto non dalle azioni degli stati e degli organismi internazionali, per quanto importanti siano, ma dalle azioni dei cittadini. Infatti dipende dall'impegno di cittadini e non cittadini, tutti coloro che sono disposti ad alzarsi e a farsi valere.

Sono stati i cittadini, non i governi, a scendere in piazza nel movimento Friday for Future per forzare un'azione più urgente a livello internazionale sul cambiamento climatico. E saranno i cittadini a decidere il futuro della democrazia in Europa da cui dipende il nostro futuro comune, la pace, la prosperità e la resilienza del modello europeo.

Poco dopo la pubblicazione degli exit poll dopo il referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016, c'è stato un picco nelle ricerche su Google per le parole "Unione Europea". A quel punto era troppo tardi per fare qualcosa per mantenere la Gran Bretagna nell'UE - la decisione era stata presa.

C'è un'espressione ben nota nella maggior parte delle lingue che dice "non sai quello che hai finché non se ne va". Gli europei possono permettersi di scoprirlo nel modo più duro?

Se questo articolo ti ha fatto pensare a cosa può fare per l'Europa, perché non ti unisci a New Europeans? L'organizzazione sta lanciando la sua nuova piattaforma di adesione su Steady in coincidenza con l'anniversario della fondazione del Consiglio d'Europa. Per iscriverti come nuovo membro, clicca qui.