La rinascita dell’Europa si gioca nelle prossime settimane

Il futuro dell’Europa si sta decidendo. Non necessariamente al prossimo consiglio europeo: i leader dei Ventisette, che si riuniscono dal vivo a Bruxelles il 17 luglio dopo mesi di videoconferenze, faranno fatica a trovare in poche ore un accordo su un piano di ripresa che potrebbe cambiare il corso della storia come aveva fatto il trattato di Roma, che aveva richiesto mesi di trattative. Ma nelle prossime settimane ci sarà un accordo, perché tutti sono consapevoli che, nel caso contrario, a una crisi economica e sociale senza precedenti si aggiungerebbe una grave crisi politica.

C’è un altro motivo che giustifica un accordo: i cittadini europei, gli attori economici e sociali e i mercati finanziari sono in gran parte favorevoli. Ci sono ancora grandi perplessità da superare: nei Paesi Bassi, che si stanno avviando verso le elezioni, in Austria, dove l’estrema destra sta alzando la voce, e nei paesi nordici che temono di perdere influenza in un’Unione europea divenuta più continentale che atlantica. Ma questi paesi sanno che, in un mondo tentato dal protezionismo, è troppo urgente rafforzare il mercato interno europeo e il suo potenziale di crescita. Gli austriaci, gli olandesi e i nordici hanno più che mai bisogno dei mercati spagnolo, francese e italiano per mantenere il loro tenore di vita. I dirigenti danesi e svedesi hanno dato segnali in tal senso. E Angela Merkel, che presiede il consiglio dell’Unione europea, ha avvisato i primi ministri olandese e austriaco che la loro resistenza li porterebbe all’emarginazione dall’Europa.

Si raggiungerà quindi un accordo prima della fine dell’estate su un importo compreso tra i 500 e i 750 miliardi di euro, principalmente sotto forma di sovvenzioni. Naturalmente, l’accordo menzionerà che l’aumento del bilancio europeo così come i massicci trasferimenti correlati sono eccezionali e temporanei, ma in realtà costituirà un precedente, proprio come il New Deal di Franklin Delano Roosevelt, originariamente limitato e temporaneo, aveva cambiato in modo permanente le regole del gioco negli Stati Uniti. Questo accordo sfaterà tre tabù spostando il tetto del bilancio europeo, che per vent’anni è stato limitato all’1% del Pil dell’Ue, organizzando una forte solidarietà di bilancio tra i paesi più colpiti da Covid-19 e gli altri, e riaprendo il dibattito sulle risorse proprie e sull’indebitamento diretto dell’Ue per diversi decenni, stabilendo di fatto nuove solidarietà.

La potenza del XXI secolo

Si creeranno allora le condizioni per una riforma istituzionale impensabile non molto tempo fa, e la conferenza sul futuro dell’Europa, che oggi non ha nessuna intenzione di cambiare il Trattato, potrebbe, contro ogni pronostico, diventare un nuovo momento costituzionale. L’intuizione di Emmanuel Macron di una rifondazione dell’Unione europea diventerebbe allora realtà. E l’Ue potrebbe affermarsi come la potenza democratica, industriale, sociale, ecologica e culturale del XXI secolo.

Tutto questo sarà possibile solo se il piano di ripresa dovesse andare a buon fine. Il piano deve portare a un forte rimbalzo e a una rapida e profonda trasformazione dell’economia europea, con la conseguente massiccia creazione di posti di lavoro a valore aggiunto in tutta l’Unione. Questo presuppone che si debba pensare per la prima volta alla pianificazione del territorio europeo, altrimenti gli squilibri tra centro e periferia continueranno a crescere rapidamente…