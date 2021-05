Permanente, come un campo di rifugiati temporaneo

Parwana Amiri, una ragazza afgana di 17 anni, va a scuola per la prima volta da quando è fuggita dal suo paese a metà aprile. L’ultima volta che è stata in un istituto scolastico è stato 2 anni fa: tanto, troppo tempo, tempo per qualcuno della sua età, ma non abbastanza per dimenticare quello che ha dovuto superare.

Sul suo profilo Facebook ha scritto: “(Mi ricordo) il mio ultimo giorno di scuola in Afghanistan. Non ho avuto nemmeno la possibilità di salutare i miei compagni di classe. Abbiamo dovuto attraversare il deserto e viaggiare per mare. L’ultima volta che ho visto un edificio scolastico è stato in Turchia, ma non sono entrata”.

Parwana è una delle migliaia di bambini, che in Europa, sono privati dell’accesso all’istruzione perché vivono nei campi profughi. Non è un caso: 6 anni dopo l’ondata di rifugiati in Europa, i campi profughi ostacolano piuttosto che facilitare l’integrazione sociale. “Non dovrebbero essere puniti perché sono fuggiti da una guerra, soprattutto i bambini”, ha detto al Mediterranean Institute for Investigative Reporting (MIIR) un portavoce di Medici Senza Frontiere a Lesbo pochi giorni dopo i devastanti incendi al campo di Moria lo scorso settembre. Le conclusioni del difensore civico, pubblicate a marzo, confermano le enormi carenze dell’integrazione scolastica dei bambini che vivono nei Centri di accoglienza ed espulsione in Grecia. Questo è dovuto in gran parte alla gestione e all’organizzazione dei campi e al modo in cui sono tagliati fuori dalla società.

La vita nel campo

“Ragazze e ragazzi bevono alcol per affogare i loro dispiaceri. Molti sono diventati alcolisti. La vita nel campo è uguale ogni giorno”, dice Parwana al MIIR, descrivendo la sua vita nel campo di Ritsona. Il suo campo sembra essere più sopportabile delle altre strutture di accoglienza: il campo di Kara Tepe a Lesbo, che è stato costruito frettolosamente a settembre per sostituire Moria, è uno di questi.

Moria era il più grande campo d’Europa: ospitava migliaia di persone ed era conosciuto in tutto il mondo per le sue terribili condizioni di vita. Era previsto per sole 3mila persone, alla fine ospitava circa 20mila rifugiati. Nei giorni precedenti il devastante incendio dello scorso settembre circa 13mila persone vi…